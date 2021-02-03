وزيرة البيئة تصل الغردقة لإجراء جولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية

البحر الأحمر - عماد عرفة

وصلت ظهر اليوم لمطار الغردقة الدولى، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، استعدادا للقيام بجولة تفقدية لعدد من المحميات الطبيعية ومقر الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، ومن المقرر أن تبدأ جولتها بلقاء محافظ البحر الأحمر الثالثة عصرا لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر.

كذلك من المقرر أن تستغرق زيارة الوزيرة لمحافظة البحر الأحمر يومين، على أن تغادر مساء غدا، حيث تناقش الوزيرة والمحافظة خطة إدارة منظومة المخلفات الصلبة فى المحافظة، بالإضافة إلى مخلفات الصيد والصيد الجائر، كما سيتم مناقشة عمليات تطوير الشمندورات، بالإضافة إلى تنسيق الجهود بين وزارة البيئة ومحافظة البحر الأحمر للحفاظ على منطقة صمداى لما تحويه من درافيل وشعاب مرجانية وكائنات بحرية.

وتجرى وزيرة البيئة خلال زيارتها غدا اجتماع مع مدير فرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحر الأحمر ومديرى المحميات الطبيعية، كما ستتلقى خلال جولتها بمسئولى جمعية الحفاظ على بيئة البحر الأحمر "هيبكا"، وستعقد وزيرة البيئة اجتماع مع عدد من نواب البرلمان بالمحافظة وعدد من الصيادين بالبحر الأحمر لاستماع إلى مشاكلهم للتوصل إلى حلول مناسبة.