اليوم السابع
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سفير روسيا بواشنطن: نتوقع اتصالات بين وزيري خارجية الدولتين قريبا

الأربعاء، 03 فبراير 2021 07:31 م
سفير روسيا بواشنطن: نتوقع اتصالات بين وزيري خارجية الدولتين قريبا لافروف
كتب أحمد عرفة

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قال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف: نتوقع اتصالات بين وزيري الخارجية سيرجي لافروف ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن قريبا، وفقا لمصادر إعلامية.

 

وفى وقت سابق اتفقت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا رسميا على تمديد معاهدة ستارت 3 ، والتي تؤكد على تعزيز الثقة في المجال الأمني والدفاعي، بعد تصديق كلا من البلدين على الاتفاقية، بعد أزمة شهدتها تلك الاتفاقية في عهد الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب الذى انسحب من الاتفاقية.

 

وفى هذا السياق قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة مددت اليوم الأربعاء، معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة خمس سنوات.

 

 

 

 


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