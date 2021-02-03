اليوم السابع
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جويتيرس وناشطة فرنسية يفوزان بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021

الأربعاء، 03 فبراير 2021 02:48 م
جويتيرس وناشطة فرنسية يفوزان بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021 الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس
كتب سمير حسنى

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أعلنت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية فى الإمارات، فوز كلا من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، والناشطة الفرنسية من أصول مغربية لطيفة زياتين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية لعام 2021.

 

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية أعلنت أكتوبر الماضى عن بدء تلقى الترشيحات من جميع أنحاء العالم، لـ "جائزة زايد للأخوة الإنسانية" في دورتها الثانية، وهي جائزة دولية مستقلة تحتفي وتكرم الأفراد والمؤسسات في مختلف بقاع الأرض الذين قدموا إسهامات كبرى من أجل الإنسانية. 

 

وقد منحت الجائزة عام 2019 إلى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وذلك عقب توقيعهما التاريخي في أبو ظبي على وثيقة الأخوة الإنسانية، التي دعت لتنحية الخلافات وإعلاء الحوار وتحقيق التقارب والسلام والأخوة بين جميع البشر. 

وتعد هذه المرة هي الأولى التي يفتح فيها باب الترشح لجائزة زايد للأخوة الإنسانية، والتي تبلغ قيمتها مليون دولار. 

وأقرت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية معايير دقيقة يتم بناء عليها قبول الترشيحات، من بينها أن يكون المتقدم بطلب ترشيح شخصية ما، عضوا في حكومة أو رئيس دولة سابق أو عضو برلمان أو رئيس محكمة عليا، أو أحد أعضاء اللجنة العليا للأخوة الإنسانية، أو مديري المنظمات التابعة لمنظمة الأمم المتحدة أو رئيس منظمة دولية غير حكومية أو رئيس جامعة أو أحد الفائزين بجائزة زايد للأخوة الإنسانية أو زعيم روحي أو ثقافي أو فكري له إسهامات بارزة في مجال تحقيق التعاون والأخوة ومواجهة الكراهية والتمييز.


أمين عام الامم المتحدة

انطونيو جوتيريس

جائزة زايد للاخوة الانسانية

الامارات

لطيفة ابن زياتين

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