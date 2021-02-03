تونس تتوقع تسلم لقاحات كورونا من تحالف جافى منتصف فبراير

قال وزير الصحة التونسى فوزى مهدى، إن تونس تتوقع تسلم أربعة ملايين جرعة مجانية للقاحات كوفيد-19 من التحالف العالمى للقاحات والتحصين (جافي)، ومقره جنيف، اعتبارا من منتصف فبراير، وستكون هذه الكمية كافية لتطعيم مليونى شخص فى تونس التى يقدر عدد سكانها بنحو 11.5 مليون نسمة، وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسى يوم السبت إن تونس أصبحت ثالث دولة أفريقية تقر استخدام لقاح سبوتنيك فى الروسى المضاد لكوفيد-19.
تونس تتوقع تسلم لقاحات كورونا من تحالف جافى منتصف فبرايرالأربعاء، 03 فبراير 2021 01:00 ص
لقاح كورونا - أرشيفية
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