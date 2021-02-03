بريطانيا تطالب بالإفراج الفورى دون شروط عن المعارض الروسى نافالنى

كتب أحمد عرفة

طالبت وزارة الخارجية البريطانية بالإفراج فورًا ومن دون شروط عن المعارض الروسي أليكسى نافالني، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون: "الحكم بسجن المعارض الروسي هو جبن محض ولا يستوفي أبسط معايير العدالة".

وفى وقت سابق ذكرت وكالة الإعلام الروسية أن وزارة الخارجية في موسكو رفضت اليوم الثلاثاء النداءات الغربية لإطلاق سراح معارض الكرملين المسجون أليكسي نافالني قائلة إنها منفصلة عن الواقع وطالبت الغرب بعدم التدخل في شؤون روسيا السيادية.

ونقلت الوكالة قول المتحدثة باسم الوزارة ماريا زخاروفا "لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة. وننصح الجميع بأن يهتموا بمشاكلهم الخاصة".