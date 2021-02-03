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بريطانيا تسجل 1322 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

الأربعاء، 03 فبراير 2021 06:16 م
بريطانيا تسجل 1322 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة كورونا - أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أعلنت بريطانيا تسجيل 1322 وفاة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. كما أعلنت بريطانيا أن أكثر من 10 ملايين شخص تلقوا لقاح كورونا للآن.

وفى وقت سابق، قال مات هانكوك وزير صحة بريطانيا، إن دراسة تؤكد أن جرعة واحدة من لقاح أسترازينيكا ضد فيروس كورونا تعطي حماية لـ 12 أسبوعا.

وأضاف وزير الصحة البريطاني: هذه الدراسة تدعم قرار تأخير الجرعة الثانية للقاح ومنحها لآخرين.

وقبلها أكد وزير الصحة البريطانية، مات هانكوك أنه من المبكر تحديد تأثير السلالات الجديدة على اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية.


بريطانيا

كورونا

وفيات

ازمه كورونا

كوفيد 19

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