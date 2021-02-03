برق ورعد وسقوط أمطار خفيفة فى شمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

بدأت فى شمال سيناء قبل قليل أول أجواء الموجة الشتوية ببرق ورعد وسقوط خفيف للأمطار على المناطق الساحلية ببئر العبد والعريش والشيخ زويد ومناطق وسط سيناء سيناء الجبلية .

وأعلنت محافظة شمال سيناء، مواصلتها رفع حالة الطوارئ تحسبا لأى تطورات لاحقة، فيما لم تتلقى غرف العمليات الرئيسية والفرعية أى بلاغات .

وفى مناطق وسط سيناء التى شهدت سقوط متقطع للأمطار تواصلت الاستعدادات لأى احتمالات سيول خلال الساعات القادمة، وتابعت غرف العمليات بمجلسى مدينة الحسنة ونخل الموقف بالتنسيق مع مشايخ القبائل، لسرعة الإبلاغ عن اى سيول لاتخاذ الاجراءات العاجلة .

وفى مناطق بئر العبد وقراها التى شهدت تساقط أمطار خفيفة تراجعت حركة السير على الطرق الرئيسية والفرعية داخل القرى، فيما بدأ تراجع حركة السير واضحا على طول مسار الطريق الدولى الرابط بين محافظة شمال سيناء وبقية المحافظات .