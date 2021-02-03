اليوم السابع
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خالد صلاح
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بايدن يبحث حزمة الإغاثة الاقتصادية مع عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ

الأربعاء، 03 فبراير 2021 09:43 م
بايدن يبحث حزمة الإغاثة الاقتصادية مع عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أجرى اليوم /الأربعاء/، محادثات مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ من الحزب الديمقراطي؛ حول حزمة الإغاثة الاقتصادية التي طرحها بايدن على المجلسين، وأضافت ساكي - في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض - أن هناك اتفاقا بين الحزبين حول ضرورة التحرك لتوفير مساعدات للطبقتين الوسطى والعاملة في المجتمع الأمريكي، وضرورة توفير مصادر أكثر لتوفير اللقاحات للأمريكيين.


وأوضحت أن الرئيس وأعضاء المجلسين يتفقون على ضرورة التحلي بالمسئولية لمواجهة التحديات وإنجاز ما يمكن لهزيمة جائحة فيروس كورونا وحماية الاقتصاد الأمريكي من حدوث ضرر طويل الأمد.


جو بايدن

اقتصاد

أمريكا

الكونجرس الأمريكى

مجلس النواب الأمريكى

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