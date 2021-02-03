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انهيار منزلين فى مدينة منوف بالمنوفية دون وقوع إصابات

الأربعاء، 03 فبراير 2021 11:22 م
انهيار منزلين فى مدينة منوف بالمنوفية دون وقوع إصابات انهيار منزل - أرشيفية
المنوفية محمد فتحى

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شهدت مدينة منوف بمحافظة المنوفية، انهيار منزلين من الطوب اللبن بشارع سيدي عريس بمدينة منوف بمحافظة المنوفية، نظرًا لقدمهم دون وقوع إصابات بشرية، حيث تلقت محافظ المنوفية إخطارا من رئاسة مركز منوف بانهيار عقارين تقطن فيهما أسرة المواطن "هاني م ع أ" 37 عامًا، ومساحته 70 مترًا، وأسرة السيدة "نادية ع ا" ووالدة زوجها المتوفى، ومساحته 20 مترًا.

تم تحرير محضر رقم 453 إداري قسم شرطة منوف لسنة 2021، وأحالته للنيابة العامة والتي بدورها أرسلت خطابًا إلى رئاسة مدينة منوف لإرسال مختص لمعاينة المنزل محل الواقعة.

 

 

 

 


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اخبار المنوفية

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