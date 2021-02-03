انهيار جزئى بمنزل فى إحدى قرى مركز طهطا بسوهاج دون إصابات

سوهاج ـ محمود مقبول

شهدت قرية نزلة عمارة دائرة مركز طهطا بمحافظة سوهاج، انهيار جزئى بمنزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 175 مترا غير مأهول بالسكان، وتم فرض كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان اللواء دكتور حسن محمود مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء جلال أبوسحلى نائب المدير لقطاع الشمال يفيد بحدوث انهيار جزئي بمنزل بناحية نزلة عمارة دائرة المركز دون حدوث إصابات بشرية.

انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين من التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد عبدالصبور رئيس وحدة مباحث مركز شرطة طهطا، انهيار الجزء الخلفي من منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بالعروق الخشبية علي مساحة 175 مترا غير مأهول بالسكان ملك "طلعت ع م" 50 سنة مدرس ويقيم بذات الناحية "دون حدوث إصابات".

تم فرض كردون أمني وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، وبسؤال مالك المنزل أقر بمضمون ما تقدم، وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وتم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.