المسعف البطل أنقذ لاعب بلع لسانه فى أرض الملعب فى بنى سويف.. فيديو

بنى سويف هانى فتحى

قال محمود إسماعيل، مسعف هيئة الإسعاف المصرية بمحافظة بنى سويف، إنه كان يشاهد مباراة لكرة القدم بين فريقى أهناسبا وأبو كساه وحصل ارتطام بين لاعبين.

وأضاف أنه على الفور دخل إلى ملعب وأنقذ حياة اللاعب بعدما تعرض لبلع لسانه.

وأشار إلى أن مباراة أهناسيا وأبو كساه بدورى القسم الثالث شهدت تعرض لاعب فريق أهناسيا أحمد عبدالعظيم لبلع لسانه.

ولفت محمود إسماعيل، إلى تعرض اللاعب أحمد عبد العظيم لاصطدام فى الشوط الأول من مباراة الفريق مع نادى أبو كساه مشتركة، وسقط على الأرض مغشيًّا عليه قبل أن يبتلع لسانه وسط حالة من الهلع والخوف.