الرئيس الإيطالى يستدعى رئيس البنك المركزى الأوروبى السابق لتشكيل حكومة

فاطمة شوقى

قال رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجو ماتاريلا: "أشعر بواجب مناشدة جميع القوى السياسية الحاضرة في البرلمان، بإعطاء الثقة لحكومة رفيعة المستوى لا تضطر إلى التماهي مع أي صيغة سياسية".

وأضاف الرئيس ماتاريلا في كلمة مقتضبة ألقاها مساء أمس، بعد النتيجة السلبية للتفويض الاستكشافي لرئيس مجلس النواب روبيرتو فيكو، "لذلك أعول على إعطاء تفويض في أقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة الحكومة تواجه وعلى وجه السرعة، حالات طوارئ خطيرة لا يمكن تأجيلها"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

واستدعى رئيس الجمهورية الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي إلى ديوان الرئاسة عند منتصف نهار اليوم الأربعاء لتكليفه بتشكيل حكومة تقنية.

واضطر رئيس الوزراء جوزيبي كونتي للاستقالة الأسبوع الماضي عندما انسحب حزب إيطاليا فيفا من الائتلاف الحكومي الذي تم تشكيله قبل 17 شهرا بسبب أسلوب معالجته لجائحة فيروس كورونا وما تلا ذلك من انهيار اقتصادي.