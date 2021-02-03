البحث عن عمار.. عراقيون ينضمون لفرق الإنقاذ باليونان بحثا عن زميلهم المفقود

كتب: بيشوى رمزى

الرحلة الأخيرة التى خاضها الطيار العراقى عمار إبراهيم، على متن طائرة تدريب فى اليونان، دفعت نحو رحلات أخرى من البحث، عنه بعدما فقدت طائرته، فى منطقة ميليوتاديس فى سلسلة جبال ميتسيكيلى فى يوانينا شمال غرب اليونان، حيث كان الشخص الوحيد على متنها، وذلك بعد إقلاعها من منطقة كوزانى وكانت متوجهة إلى يوانينا إلا أنها اختفت من على الرادار.

وبين "الرحلة الأخيرة" و"رحلات البحث عن عمار"، تظهر أخيرا بقايا الطائرة المفقودة، على المنحدرات الشمالية الشرقية لجبل ميتسيكيلي على بعد حوالي 38 كيلومترًا من يوانينا، وذلك بعد 3 أيام من البحث، شارك فيها قطاع كبير من قوات الإنقاذ، ومروحيات تابعة لسلاح الجو اليوناني، إضافة إلى عناصر من الشرطة وهيئة الطوارئ والصليب الأحمر المتطوعين، كما انضم للعملية فريق عمل متخصص من العراق.

ولعل "رحلة البحث عن عمار" اتسمت بأبعاد تتجاوز الحادث المؤلم، بأبعاد إنسانية، ترجمته مشاركة زملاء الطيار المفقود، في عمليات البحث، ضمن بعثة الطلبة العراقيين إلى أكاديمية (أكناتيا) فرق بحث انضمت بشكل رسمي إلى فرق الإنقاذ اليونانية في منطقة كوزاني في اليونان".

الموقف الإنسانى لزملاء عمار، ربما كان ملهما للجانب الرسمى، الذى تصدرته تصريحات الحكومة العراقية، حيث اعتبرتها وزارة النقل بأنها خطوة مهمة تعبر عن الروح الوطنية لدى زملاء عمار، فى الوقت الذى تواصل فيه الوزارة جهودها الحثيثة للتوصل إلى نتائج يمكنها طمأنة العراقيين، وفى القلب منهم عائلته.

وكانت السلطات اليونانية قد حددت فى وقت سابق أن الطائرة كان على متنها رجل واحد فقط هو الطيار عمار إبراهيم - 38 عاما - من العراق.

وأقلعت الطائرة يوم الأحد الماضى من منطقة كوزانى وكانت متوجهة إلى يوانينا إلا أنها اختفت من على الرادار.

لم يتم تأكيد سبب الحادث حتى الآن، إلا أنه يُذكر أن المنطقة شهدت يوم الكارثة أمطارا غزيرة مصحوبة بسحب منخفضة وضباب كثيف، ويرجح الخبراء أن تكون الطائرة قد اصطدمت بسلسلة جبال قبل أن يراها الطيار ويتمكن من تنفيذ أى مناورة.



جانب من فرق الإنقاذ



فرق الإنقاذ تبحث عن عمار