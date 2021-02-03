اليوم السابع
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أمريكا تمدد معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة 5 سنوات

الأربعاء، 03 فبراير 2021 04:27 م
أمريكا تمدد معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة 5 سنوات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
رويترز

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة مددت اليوم الأربعاء، معاهدة نيو ستارت مع روسيا لمدة خمس سنوات.

وأضاف بلينكن في بيان "تمديد معاهدة نيو ستارت يضمن أن يكون لدينا حدود يمكن التحقق منها بشأن الصواريخ البالستية الروسية العابرة للقارات والصواريخ البالستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة حتى الخامس من فبراير 2026".

كانت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قالت الشهر الماضي إنها ستسعى للتمديد. وتلزم معاهدة الحد من التسلح التي من المقرر أن تنتهي في الخامس من فبراير الولايات المتحدة وروسيا بخفض رؤوسهما النووية الاستراتيجية المنشورة بحيث لا تزيد عن 1550 رأسا لكل منهما.

 


معاهدة نيو ستارت

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أنتوني بلينكن

جو بايدن

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