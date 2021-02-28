52 مليون جنيه لدعم قطاع مياه الشرب بالوادى الجديد ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب بأسيوط والوادى الجديد أنه تم دعم قطاع مياه الشرب بمحافظة الوادى الجديد ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، بعدد 33 طلمبة آبار أعماق غاطسة لمحطات الآبار الارتوازى بتكلفة اجمالية 12.8 مليون جنيهاً فضلاً عن توريد عدد (313) وصلة للآبار بطول 6 م وقطر 6 بوصة، بالاضافة إلى توريد كابلات كهربائية باجمالى اطوال 4500 م الخاصة بتوصيلات الطلمبات الغاطسة باللوحات الكهربائية.

وأضاف أنه تم تدعيم القطاع بـ 6 مولدات كهرباء وديزل قدرة المولد الواحد 500 ك.ف.أ بتكلفة اجمالية 6.6 مليون جنيهاً بمبادرة حياة كريمة المرحلة الثانية.

وأشار إلى أن المبادرة في مرحلتها الثانية تضم أعمال تطوير الآداء الخدمى وتحسين خدمات مياه الشرب وذلك من خلال أعمال مد وتدعيم شبكات مياه الشرب بمركز الداخلة والفرافرة بتكلفة اجمالية 11.5مليون جنيهاً فضلاً عن إحلال وتجديد عدد 6 آبار ارتوازى للمياه بتكلفة اجمالية 21.2 مليون جنيهاً.