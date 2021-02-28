5 معايير أساسية لتحديد القرى الأكثر احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب ــ على عبد الرحمن

تعتبر مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحد أهم وأبرز المبادرات والمشروعات القومية التى أطلقها الرئيس لخدمة ملايين المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم، والتى تستهدف بشكل خاص القرى الأكثر احتياجًا.

ويتم اختيار القرى الأكثر احتياجا للاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وفقا لـ 5 معايير أساسية وهى:

1. ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحى وشبكات المياه.

2. انخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس.

3. الاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية.

4. سوء أحوال شبكات الطرق.

5. ارتفاع نسبة الأسر الأكثر احتياجا القاطنة فى تلك القرى.

وتواصل المحافظات العمل على تشكيل لجان التشاور المجتمعى مع المواطنين فى القرى المستهدفة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف "حياة كريمة"، حيث تم تجهيز دليل إرشادى شامل لمساعدة اللجان على ممارسة أدوارها، كما سيتم تنفيذ برنامج قوى لبناء قدرات أعضاء اللجان خلال الفترة المقبلة، وكذلك تدريب وبناء قدرات المسئولين التنفيذيين علن تيسير عمل اللجان وتوثيق أعمالها.

ومن المقرر أن يصل عدد أعضاء اللجان إلى حوالى 10 آلاف عضو فى 51 مركز إدارى تضم 1443 قرية، 35% على الأقل منهم من النساء، 35% من الشباب.

وأكد مسئولو تنفيذ ومتابعة مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير الريف والقرى "حياة كريمة"، أن لجان التنمية المجتمعية لن تكون على هامش المبادرة ، بل ستكون في القلب منها، وهناك تعليمات مشددة لمسئولي الإدارة المحلية بإضفاء الصفة الرسمية والمؤسسية على هذه اللجان من خلال دورية اجتماعاتها وتمكين أعضاءها من الوصول للمعلومات ومتابعة التنفيذ والتحلي بالشفافية التامة في التعامل معهم، ومساعدة اللجان على القيام بأدوارها وتوثيق اجتماعات وأنشطة اللجان وتقديم كل سبل الدعم الممكنة لهذه التجربة التي تترجم تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشكل عملي وواقعي.