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4 مارس نظر أولى جلسات محاكمة ريناد عماد فى اتهامها بقضية الـ"تيك توك"

الأحد، 28 فبراير 2021 09:30 م
4 مارس نظر أولى جلسات محاكمة ريناد عماد فى اتهامها بقضية الـ"تيك توك" ريناد عماد - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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حددت نيابة الشئون المالية والتجارية، جلسة 4 مارس المقبل؛ لنظر أولى جلسات محاكمة منة الله عماد وشهرتها ريناد عماد، على خلفية اتهامها بالإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي "التيك توك"، وتقديم محتوى وفيديوهات خادشه للحياء، وتتضمن مواد إباحية بهدف ممارسة الدعارة.

وتمكنت الإدارة العامة للآداب، من ضبط المتهمة "منة الله" داخل كافيه بالدقي مملوك لنجل فنان شعبي شهير، وذلك بعد رصدها وهي تقوم بتقديم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي التيك توك، تحتوي على مواد إباحية وخادشه للحياء العامة، فضلا عن فيديوهات جنسية لها.

وبمواجهة المتهمة، بالفيديوهات الخاصة بها أعترف بقيامها بتصويرها وأنها تقوم بممارسة الدعارة مع الشباب مقابل مبالغ مالية، وأكدت المتهمة أن شركات تسويق الملابس والأحذية على مواقع التواصل هي السبب في انتشار موجة الفيديوهات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي .

وطالبت المتهمة، بمحاسبة من قام باستغلالها هي وباقي الفتيات ودفع لهن المال من أجل استغلالهن، مشيرة إلى أن بعض الشركات تزعم التسويق للملابس والأحذية على مواقع التواصل الاجتماعى وتقوم باستقطاب الفتيات وتسببت في حبسها، مشيرة إلى أن حلمها بالشهرة والثراء أوقعها في الفحشاء ومستنقع الرذيلة وانها تخشى من الفضيحة بعد ضبطها.

جاء ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية بالتعاون مع النيابة العامة في استهداف كل من يذيع أو ينشر من فيديوهات إباحية ومحاسبة مرتكبها حتى وإن قام بمسح المحتوى أو إلغاء الحساب الخاص به.

 

الشئون المالية والتجارية

ريناد عماد

دعاره

اخبار الحوادث

محكمة

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