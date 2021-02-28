اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 08:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

39.8 % زيادة فى حجم الاستثمارات الحكومية لقطاع الإسكان فى محافظة كفر الشيخ

الأحد، 28 فبراير 2021 08:07 ص
39.8 % زيادة فى حجم الاستثمارات الحكومية لقطاع الإسكان فى محافظة كفر الشيخ عقارات - صورة أرشيفية
كتبت أسماء أمين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها أن حجم الاستثمارات الموجهة لمحافظة كفر السيخ فى قطاع الإسكان زاد بنسبة 39.8%  بقيمة 961,4 مليون جنيه، خلال 20/2021.  
 
وأوضح التقرير أنه بلغ حجم الاستثمارات فى قطاع النقل 560 مليون جنيه بنسبة 17,4%، ويخص قطاع التنمية المحلية 545,6 مليون جنيه بنسبة 16,9%، إلى جانب توجيه 342,3 مليون جنيه لقطاع التربية والتعليم والتعليم الفني بنسبة 10,6%، علاوة على توجيه  317,4 مليون جنيه لقطاع الموارد المائية والري بنسبة 9,6%، بالإضافة إلى توجيه 496,5 مليون جنيه للقطاعات الأخرى بنسبة 15,4%.
 
وأشار التقرير إلى أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 353 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة كفر الشيخ بخطة عام 20/2021 تبلغ 3,2 مليار جنيه بنسبة زيادة 23% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 1,2٪ من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى أن نسبة النمو في الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة كفر الشيخ تصل إلى 10%.
 
 

وزارة التخطيط

المشروعات القومية

كفرالشيخ

الاستثمارات الحكومية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة