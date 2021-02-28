نائب رئيس جامعة المنصورة يتفقد امتحانات كليتى الصيدلة والتربية.. صور

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور أشرف حافظ نائب رئيس جامعة المنصورة، للدراسات العليا، لجان امتحانات كليتى الصيدلة والتربية بمرافقة العمداء والوكلاء بكل كلية ،حيث اطمأن على اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية داخل اللجان بالإضافة إلى التزام الطلاب بالتعليمات الوقائية وعدم وجود أى مشكلات أثناء تأدية الامتحانات.

يأتى ذلك فى اطار المتابعة اليومية لسير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى 2020/2021 وسط إجراءات وقائية مشددة داخل اللجان لمواجهة تداعيات جائحة كورونا، حيث تفقد لجان الامتحان للاطمئنان على تنفيذ كافة التعليمات والإجراءات الوقائية لحماية الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس من فيروس كورونا، مشيداً بهدوء اللجان والتزام الطلاب بإتباع القواعد والتعليمات الوقائية .