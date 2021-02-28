محافظ الفيوم يتابع تسجيل طلبات الراغبين في تلقى لقاح كورونا بأحد المراكز الطبية

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، مركز تسجيل بيانات المواطنين الراغبين فى الحصول على لقاح كورونا، وذلك بمقر المركز الطبي الحضري بكيمان فارس، بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.

استمع المحافظ، لشرح من وكيل وزارة الصحة، حول آلية تسجيل بيانات المواطنين، والفئات المستهدفة كمرحلة أولى، وأوضح أن هذا المركز تم تجهيزه لاستقبال المواطنين الذين يتعذر عليهم تسجيل بياناتهم عبر تطبيق الهاتف المحمول، مشيراً إلى أنه سيتم تعميم هذا المركز بالمستشفيات العامة والمراكز الطبية الحضرية، كمرحلة لاحقة، بهدف التيسير على المواطنين.