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صحيفة أمريكية: ارتفاع معدل وفيات كورونا بين عرب أمريكا

الأحد، 28 فبراير 2021 06:36 م
صحيفة أمريكية: ارتفاع معدل وفيات كورونا بين عرب أمريكا وفيات كورونا
كتبت: نهال أبو السعود

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يواجه الأمريكين ذوو الأصول العربية، معدلات مرتفعة للوفاة والإصابة بعدوى كورونا فى مجتمعاتهم، ‏لكن هناك القليل من البيانات لدعم هذه المخاوف لأن الحكومة الفيدرالية تصنف معظمهم ‏على أنهم من العرق الأبيض.‏

وقالت صحيفة يو اس ايه توداي، السبت، إن 3.7 مليون عربي أمريكي في البلاد غير قادرين على ‏تحديد هويتهم في التعداد السكاني والهيئات الحكومية الأخرى، ونتيجة لذلك من الصعب ‏الحصول على بيانات الرعاية الصحية الرسمية، حيث يضطر الخبراء وقادة المجتمع إلى ‏الاعتماد على بيانات مختلطة، وغالبًا ما يتم تجميعها ذاتيًا.‏

وتفاقمت المشكلة بسبب فيروس كورونا، مما أثار مخاوف لدى مجتمع يواجه بالفعل العديد ‏من عوامل الخطر للفيروس، بما في ذلك أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، والأسر ‏متعددة الأجيال، وارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.‏

وتوفي أكثر من 500000 أمريكي من كورونا وتظهر البيانات الفيدرالية أنه مقارنة بالبيض ‏غير اللاتينيين ، فإن السود أكثر عرضة للوفاة من الفيروس مرتين تقريبًا ، في حين أن ‏معدلات الوفيات بين الأمريكيين من أصل لاتيني والأمريكي الأصليين تقترب من مرتين ‏ونصف المرة بالمقارنة، لا توجد بيانات رسمية عن الأمريكيين العرب الذين تم تجميعهم ‏في فئة البيض.‏

في مدينة نيويورك، حيث غالبًا ما تتضاعف عائلات المهاجرين واللاجئين لتحمل تكاليف ‏السكن الباهظ في المدينة، وجد استطلاع أجراه مركز دعم الأسرة العربية الأمريكية في ‏المدينة أن الازدحام قد تفاقم مع فقدان الوظائف بسبب الوباء ، مما سمح للفيروس ‏بالانتشار اكثر.‏

ووفقا للتقرير يعد جنوب كاليفورنيا، موطنًا لما يصل إلى 300 الف من العرب الأمريكيين، وهو أكبر تجمع في البلاد، ولكن السكان أعلى من حيث النسبة المئوية في ميشيجان، ‏وبشكل أساسي في ديترويت والمناطق المجاورة مثل ديربورن، حيث يشكلون نصف ‏سكان المدينة البالغ عددهم حوالي 100 الف نسمة. ‏

بالنسبة للوافدين حديثًا، غالبًا ما تعاني الحياة في الولايات المتحدة خلال بدايتها من الفقر ‏وانخفاض مستويات التعليم والوظائف كسائقي سيارات أجرة أو كعاملين في المطاعم أو ‏الأسواق أو خدمات التنظيف التي عرضتهم لتفاوت في الرعاية الصحية الأشياء التي لا ‏تمكنهم من التزام التباعد الاجتماعي او الإجراءات الاحترازية.‏

في الوقت نفسه، تجنب العديد من الأمريكيين العرب الخضوع للفحص بحثًا عن الفيروس‏، إما غير مدركين للخدمات المتاحة، أو قلقين للغاية بشأن إعالة أسرهم لدرجة أنهم لا ‏يريدون مواجهة نتيجة اختبار إيجابية.


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