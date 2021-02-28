صحيفة أمريكية: ارتفاع معدل وفيات كورونا بين عرب أمريكا

يواجه الأمريكين ذوو الأصول العربية، معدلات مرتفعة للوفاة والإصابة بعدوى كورونا فى مجتمعاتهم، لكن هناك القليل من البيانات لدعم هذه المخاوف لأن الحكومة الفيدرالية تصنف معظمهم على أنهم من العرق الأبيض.
وقالت صحيفة يو اس ايه توداي، السبت، إن 3.7 مليون عربي أمريكي في البلاد غير قادرين على تحديد هويتهم في التعداد السكاني والهيئات الحكومية الأخرى، ونتيجة لذلك من الصعب الحصول على بيانات الرعاية الصحية الرسمية، حيث يضطر الخبراء وقادة المجتمع إلى الاعتماد على بيانات مختلطة، وغالبًا ما يتم تجميعها ذاتيًا.
وتفاقمت المشكلة بسبب فيروس كورونا، مما أثار مخاوف لدى مجتمع يواجه بالفعل العديد من عوامل الخطر للفيروس، بما في ذلك أعداد كبيرة من المهاجرين واللاجئين، والأسر متعددة الأجيال، وارتفاع معدلات ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض القلب.
وتوفي أكثر من 500000 أمريكي من كورونا وتظهر البيانات الفيدرالية أنه مقارنة بالبيض غير اللاتينيين ، فإن السود أكثر عرضة للوفاة من الفيروس مرتين تقريبًا ، في حين أن معدلات الوفيات بين الأمريكيين من أصل لاتيني والأمريكي الأصليين تقترب من مرتين ونصف المرة بالمقارنة، لا توجد بيانات رسمية عن الأمريكيين العرب الذين تم تجميعهم في فئة البيض.
في مدينة نيويورك، حيث غالبًا ما تتضاعف عائلات المهاجرين واللاجئين لتحمل تكاليف السكن الباهظ في المدينة، وجد استطلاع أجراه مركز دعم الأسرة العربية الأمريكية في المدينة أن الازدحام قد تفاقم مع فقدان الوظائف بسبب الوباء ، مما سمح للفيروس بالانتشار اكثر.
ووفقا للتقرير يعد جنوب كاليفورنيا، موطنًا لما يصل إلى 300 الف من العرب الأمريكيين، وهو أكبر تجمع في البلاد، ولكن السكان أعلى من حيث النسبة المئوية في ميشيجان، وبشكل أساسي في ديترويت والمناطق المجاورة مثل ديربورن، حيث يشكلون نصف سكان المدينة البالغ عددهم حوالي 100 الف نسمة.
بالنسبة للوافدين حديثًا، غالبًا ما تعاني الحياة في الولايات المتحدة خلال بدايتها من الفقر وانخفاض مستويات التعليم والوظائف كسائقي سيارات أجرة أو كعاملين في المطاعم أو الأسواق أو خدمات التنظيف التي عرضتهم لتفاوت في الرعاية الصحية الأشياء التي لا تمكنهم من التزام التباعد الاجتماعي او الإجراءات الاحترازية.
في الوقت نفسه، تجنب العديد من الأمريكيين العرب الخضوع للفحص بحثًا عن الفيروس، إما غير مدركين للخدمات المتاحة، أو قلقين للغاية بشأن إعالة أسرهم لدرجة أنهم لا يريدون مواجهة نتيجة اختبار إيجابية.
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