اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم الأحد 28-2-2021 بالبنوك المصرية

الأحد، 28 فبراير 2021 10:00 ص
سعر الدولار اليوم الأحد 28-2-2021 بالبنوك المصرية الدولار
كتبت ريهام الباشا

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شهد سعر الدولار اليوم الأحد 28-2-2021، استقرارا في بداية التعاملات الصباحية أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، مستقرا فى البنك الأهلى المصرى عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، أما متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى فسجل 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وعلى صعيد آخر، هوت بيتكوين بما يصل إلى 6% الجمعة الماضية لتبلغ أدنى مستوياتها في أسبوعين، إذ أدى اضطراب في أسواق السندات العالمية إلى ارتفاع العوائد وأوقد شرارة مبيعات في الأصول العالية المخاطر.

ونزلت أكبر العملات المشفرة في العالم إلى المستوى المنخفض 44451 دولارا قبل أن تعوض بعض خسائرها، وسجلت في أحدث التداولات انخفاضا 1.3 %إلى 46 ألفا و588 دولارا.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:
 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.  


أسعار الدولار

سعر الدولار اليوم

أسعار الدولار اليوم

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الدولار

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