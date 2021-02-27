اليوم السابع
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سعر الدولار اليوم السبت 27-2-2021 أمام الجنيه المصرى

السبت، 27 فبراير 2021 09:57 ص
سعر الدولار اليوم السبت 27-2-2021 أمام الجنيه المصرى الدولار
كتبت ــ ريهام الباشا

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سجل سعر الدولار اليوم السبت 27-2-2021، استقرارا أمام الجنيه المصرى بالبنوك المصرية، وذلك لعدم وجود تعاملات خلال العطلة الأسبوعية يومى الجمعة والسبت، مسجلا بالبنك الأهلى المصرى استقرارا عند 15.63 جنيه للشراء، 15.73 جنيه للبيع، وسجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.

وعاليما، لامس الدولار مستوى مرتفعا جديدا في ستة أشهر مقابل الين وواصل انتعاشه من أدنى مستوى في ثلاث سنوات مقابل نظيره الأسترالي والذي سجله الخميس الماضى، مدعوما بصعود قوي لعوائد السندات الأمريكية أثناء الليل.

وسجل سعر الدولار فى بعض البنوك كالتالى:


سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر
 

15.63 جنيه للشراء.

15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك عودة
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
 

15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة
 

15.65 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.  

 


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