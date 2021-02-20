سعر الحديد اليوم السبت.. الطن بين 13800 – 14000 جنيها للمستهلك

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار مواد البناء اليوم السبت 20-2-2021 بحسب ما أعلنت عنه شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن سعر طن الحديد 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيها.

وأضاف الزينى في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع، أن أسعار الاسمنت للمستهلك لتتراوح بين 700-750 جنيها للطن، و سعر الرمل بين 60-100 جنيها للمتر ، والطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، و أسعار الجبس 550 - 650 جنيها للطن.