اليوم السابع
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سعر الحديد اليوم.. الطن بـ14000 جنيه للمستهلك

الثلاثاء، 23 فبراير 2021 11:34 ص
سعر الحديد اليوم.. الطن بـ14000 جنيه للمستهلك حديد تسليح
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 23-2-2021 استقرارا وفقا للأسعار المعلنة من الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية. 
 
قال أحمد الزينى رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن سعر طن الحديد يتراوح 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800– 14000 جنيه. 
 
وأشار الزيني في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الأسمنت للمستهلك تتراوح بين 700-750 جنيها للطن، وفيما يخص سعر الرمل فيتراوح بين 60-100 جنيه للمتر، بينما سجل الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة،  وأسعار الجبس وسجلت 550 - 650 جنيها للطن. 
 
وكانت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية أكدت أن إنتاج المصانع المصرية من الأسمنت أصبح يلبى احتياجات السوق ويفتح فرصة تصديرية للمصنعين وذلك إذا نجحت المصانع في تقديم أسعار تنافسية خاصة للدول المجاورة، مضيفة أن الدولة تمكنت من رفع الكميات المنتجة من الأسمنت ساهم في زيادة المعروض من مواد البناء خلال الفترة الماضية وذلك بعدما تم إنشاء عدد من مصانح الأسمنت التي أدت إلى ضخ كميات كبيرة للسوق المحلى وهو أدى إلى زيادة المعروض وضبط الأسعار فيما يخص الأسمنت.

اسعار الحديد

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سعر حديد التسليح

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اسعار حديد التسليح

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