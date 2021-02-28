تفجير يستهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة الأفغانية فى ولاية هرات

كتب أحمد عرفة

وقع تفجير استهدف نقطة تفتيش تابعة للشرطة الأفغانية في ولاية هرات غربي أفغانستان، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أعلن وزير الداخلية الأفغاني، مسعود أندرابي، نجاح قوات الأمن في القضاء على العناصر التي كانت تهدد أمن إقليم قندهار الكائن جنوبي أفغانستان.

ونقلت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية عن أندرابي قوله - خلال تفقده للإقليم اليوم الأحد، برفقة نائب وزير الدفاع - " تم اثبات قوة وقدرة القوات الأفغانية، حيث تمكنت من قتل أكثر من 650 من عناصر حركة طالبان في عملية استعادة أجزاء من مقاطعة أرغنداب خلال الشهرين الماضيين".

من جانبه، قال نائب وزير الدفاع، شاه محمود مياخيل "ثبت أن حسابات طالبان لاجتياح إقليمي قندهار وهلمند خاطئة، حيث نجحت قوات الأمن والدفاع في استعادت العديد من المناطق".