تعليم السويس: انتظام امتحانات الثانوى والنقل بدون شكاوى

السويس - سيد نون

انتظم 2332 طالبا فى امتحانات الفصل الدراسى الأول، للصف الثانى الثانوى بنظام الالكترونى بمحافظة السويس فى 30 لجنة امتحانية فى الادارات التعليمية الثلاثة وسط إجراءات مشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية .

وأدى طلاب الصف الثانى الثانوى الامتحان فى مادة اللغة العربية والجبر والتفاضل وحساب المثلثات مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وفى نفس السياق، أدى طلاب صفوف النقل للمرحلة الابتدائية والتعليم الفنى بمحافظة السويس، أول أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول مع تشديد على الطلاب على ارتداء الكمامات و التباعد الاجتماعى طبقا لقرار مجلس الوزراء والتربية والتعليم للتفشى من فيروس كورونا.

أدى 15891 طالبا المرحلة الابتدائية امتحانهم اليوم فى مادة اللغة العربية والتربية الدينية على مستوى أحياء السويس الخمسة.

ومن جانبه صرح محمود الفولى ، وكيل وزارة التربية والتعليم فى السويس، أن جميع الامتحانات تسير بشكل طبيعى فى جميع الصفوف المختلفة ولاتوجد اى مشاكل أو معوقات تعرقل سير الامتحانات، لافتا على وجود لجان فى الإدارات التعليمية الثلاثة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأضاف الفولى، أن هناك غرفة عمليات برئاسته، ضمت مدير التعليم العام ومديرو التعليم الثانوى والتطوير التكنولوجى والإحصاء والشئون القانونية، بحضور الموجه العام للمادة الدراسية التى يُجرى عليها الامتحان.