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بلينكن: ندين عنف الأمن فى ميانمار وسنواصل التشجيع على محاسبة المسؤولين

الأحد، 28 فبراير 2021 11:24 م
بلينكن: ندين عنف الأمن فى ميانمار وسنواصل التشجيع على محاسبة المسؤولين بلينكن
كتب أحمد عرفة

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قال أنتونى بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إننا ندين العنف الذي يمارسه الأمن في ميانمار وسنواصل التشجيع على محاسبة المسؤولين عن ذلك، وفقا لمصادر إعلامية.

وفى وقت سابق أدانت الأمم المتحدة الحملة الأمنية العنيفة في ميانمار، داعية القادة العسكريين للبلاد إلى الامتناع عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.

وأعربت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شامداساني - في بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم /الأحد/ - عن إدانتها للتصعيد في العنف ضد المحتجين في ميانمار، داعية قوات الجيش إلى التوقف فورا عن استخدام القوة بحق المتظاهرين السلميين.

يُذكر أن ستة متظاهرين على الأقل لقوا حتفهم، في وقت سابق اليوم، جراء إطلاق النار عليهم من قبل قوات الأمن، وذلك في ثلاث مدن على الأقل، في وقت تحاول الشرطة والجيش وضع حد للعصيان المدني الذي تشهده البلاد.

 


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