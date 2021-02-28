اليوم السابع
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بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة الإسكندرية لتدريب الأئمة

الأحد، 28 فبراير 2021 07:54 م
بروتوكول تعاون بين الأوقاف وجامعة الإسكندرية لتدريب الأئمة جامعة الاسكندرية توقع بروتوكولا لتدريب الائمة
الإسكندرية أسماء على بدر

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وقع الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، ومحمد خشبة وكيل الأوقاف بالإسكندرية، بروتوكول تعاون بين الجانبين، ويهدف إلى عقد دورات تدريبية الأئمة والواعظات بالتعاون مع جامعة الإسكندرية فى عدد من المجالات مثل اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسى وعلم الاجتماع ومهارات الإعلام وتقوم الجامعة متمثلة فى أعضاء هيئة التدريس بتدريب الأئمة داخل جامعة الإسكندرية فى المجالات المتفق عليها، كما تم الاتفاق على فتح باب التقدم لتسجيل درجة الماجستير والدكتوراه للعام الجامعى 2021/2022 بحيث تكون تكلفة الدراسة مناصفة بين الجانبين لمن يجتاز اختبارات من الأئمة.

وقال رئيس الجامعة، إن البروتوكول يأتى فى إطار الرؤية العامة للدولة لتجديد الخطاب الدينى وتأهيل الأئمة والواعظين من خلال الجامعات المصرية وتحقيق الدمج والتواصل المجتمعى مع مختلف مؤسسات المجتمع بما يسهم فى اتساع المدارك الحياتية للعاملين فى الحقل الدعوى وإبراز صورة الإسلام الوسطى السمح من خلال الفكر المتفتح المستنير، مضيفا أن جامعة الإسكندرية تقدم كل الدعم اللازم من خلال توفير القاعات التدريبية وكوادر تدريسية مدربة مع إمكانية إضافة عدد من المجالات التعليمية المختلفة مستقبلًا.

وحضر توقيع البروتوكول الدكتور محمد أنور فراج القائم بأعمال عميد كلية التربية، والدكتور هانى خميس القائم بأعمال عميد كلية الآداب، والدكتورة سحر شريف وكيل كلية الآداب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

 


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