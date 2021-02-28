اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 11:18 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بسوهاج

الأحد، 28 فبراير 2021 10:31 ص
انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بسوهاج حملة التطعيم ضد شلل الأطفال- أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت محافظة سوهاج عن قيام مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، بالبدء في تنفيذ الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بدءا من اليوم 28 فبراير وحتى 3 مارس المقبل، وذلك لجميع أطفال المحافظة من عمر يوم حتى 5 سنوات ولمدة أربعة أيام متتالية.

ووجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، والمديرات الخدمية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لفرق التطعيم لإنجاح الحملة وتحقيق الهدف المنشود منها، والإعلان عنها في جميع الإذاعات المحلية.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة كريمة حامد وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، أن هناك 2552 فريق طبي يستعد لتطعيم 920 ألف و557 طفل بمحافظة سوهاج من عمر يوم حتى خمس سنوات بما في ذلك الأطفال الأجانب المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم وأن التطعيم أمن ومجاني، مشيرة إلى أن فرق التطعيم المتحركة في البندر والريف بدأت في التطعيم اليوم من الساعة الثامنة صباحا في جميع المناطق الحضرية والريفية، كما بدأت أيضا الفرق الثابتة أعمال التطعيم بالمراكز الصحية، ومكاتب الصحة، والوحدات الريفية، ومراكز رعاية الأمومة والطفولة، والميادين العامة، ومحطات السكك الحديدية، مشيرة إلى أن أعمال الحملة والفرق مستمرة في التطعيم يوميا حتى الساعة الخامسة مساء.

 

 


سوهاج

الحملة القومية للتطعيم

شلل الأطفال

تطعيمات

الشؤن الصحية

الحملة القومية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة