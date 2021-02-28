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المقاولات المصرية: استكمال محطات مياة سوهاج وجرجا والمنشأة بـ415 مليون جنيه

الأحد، 28 فبراير 2021 08:00 ص
المقاولات المصرية: استكمال محطات مياة سوهاج وجرجا والمنشأة بـ415 مليون جنيه محب سالم
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل شركات الحكومة تنفيذ واستكمال كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب الاستعداد للعمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.
 
وحول استكمال بعضا من تلك المشروعات كشف المهندس محب سالم، الرئيس التنفيذى لشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم ، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير ، انه جارى استكمال محطات مياة سوهاج غرب وجرجا  والمنشأة بنحو 415 مليون جنيه، حيث جارى استكمال تصميم وتنفيذ محطة مياة جرجا الجديدة والشبكة والخزانات العالية،ومأخذ مياة جرجا بطاقة 34 الف متر مكعب يوميا قابلة الزيادة الى 69 ألف متر يوميا ،بجانب تغذية مطار سوهاج بمياة الشرب وذلك بتكلفة 130 مليون جنيه وتم بالفعل تسليم المشروع.
 
أضاف المهندس محب سالم، أنه تم تسليم مشروع استكمال محطة مياة سوهاج غرب بتكلفة 179 مليون جنيه، مع تنفيذ الشبكة لزيادة التصرفات من 26 ألف متر مكعب يوميا إلى 60 ألف متر يوميا، لافتا أنه جارى استكمال مشروع محطة تنفية مياة قرى المنشأة بسوهاج ،بطاقة 26 ألف متر مكعب واستكمال أعمال الشبكة بتكلفة 105.6 مليون جنيه والمتوقع تسليمها مبدئيا 30 يونيو المقبل. 

المقاولات المصرية

محب سالم

محطات مياه

القابضة للتشييد والتعمير

الصرف الصحى

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