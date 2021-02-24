اليوم السابع
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المقاولات المصرية: استكمال تنفيذ مشروعات خدمية بنصف مليار جنيه فى سوهاج

الأربعاء، 24 فبراير 2021 12:00 ص
المقاولات المصرية: استكمال تنفيذ مشروعات خدمية بنصف مليار جنيه فى سوهاج حياه كريمه
كتب عبد الحليم سالم

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كشف المهندس محب سالم، الرئيس التنفيذى العضو المنتدب لشركة المقاولات المصرية مختار ابراهيم، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير ، إنه جارى تسليم واستكمال تنفيذ مشروعات مرافق بمحافظة سوهاج بقيمة تصل لنحو نصف مليار جنيه، تتضمن مشروعات مياه شرب وصرف صحى .
 
أضاف محب سالم لـ" اليوم السابع" أن المشروعات تتضمن تنفيذ أعمال الصرف الصحى لقرى خارفة والبربا والمساعيد، وأولاد بهيج ، وبندر التبينات والرملية ونجوع بيت خلاف، وبيت علام بمركز جرجا بتكلفة 36 مليون جنيه.
 
أشار انه يتم استكمال وتسليم الصرف الصحى لعدد 9 قرى للوحدة المحلية للريانية المعلق وتوابعها ،الريانية ونزلة حسن، والحسنة، الجباب والتحرير والحسامدة ، المواطين والحديقة وعزبة القاوية بطما، وذلك بتكلفة 43.1 مليون جنيه.
 
وأضاف محب سالم أنه جارى تنفيذ وتسليم واستكمال مشروعات أعمال تغذية القرى المحرومة من المياة 22 قرية بسوهاج بتكلفة 320 مليون جنيه، إضافة إلى استكمال أعمال الصرف الصحى لمدينة ساقلتة بتكلفة 35.3 مليون جنيه، وكذلك الصرف الصحى لمدينة الكوثر ومد خط مياة محطة نيدة بتكلفة 72.7 مليون جنيه.
 
وتواصل شركات الحكومة تنفيذ واستكمال كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب الاستعداد للعمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.
 
 

حياة كريمة

المقاولات المصرية

مختار ابراهيم

محب سالم

القابضة للتشييد والتعمير

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