تنفيذ مشروعات مرافق ب700 مليون جنيه بقرى المنيا ضمن مبادرة حياة كريمة

كتب عبد الحليم سالم

كشف المهندس أحمد أبو شبانة، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة النصر للمبانى والإنشاءات ايجيكو، التابعة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، لـ"اليوم السابع"، أن الشركة ستنفذ مشروعات ضمن مبادرة حياة كريمة، وذلك فى مركز مغاغة بمحافظة المنيا بقيمة 700 مليون جنيه.

وتستهدف المبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تطوير البنية التحتية لـ1500 قرية مصرية واقعة ضمن 50 مدينة مصرية بـ22 محافظة وتقدر تكلفته بنحو 500 مليار جنيه لتطوير البنية التحتية وتطوير المراكز التعليمية والصحية بتلك القرى.

كما تستهدف الارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوى المعيشة، وتحقيق السلام والأمن المصرى باعتباره أولوية قصوى للأمن على المستويين الوطنى والإقليمى كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة، كما يستهدف المشروع إقامة اقتصاد قوى تنافسى ومتنوع.

وأضاف المهندس أحمد أبو شبانة، أن الشركة ستنفذ مشروعات تصميم وتنفيذ محطة معالجة صرف صحى بطاقة من 25 ألف إلى 40 الف متر مكعب يوميا، مع تنفيذ الصرف الصحى لقرى بنى خالد، ونزلة بنى خالد، وشم البصل البحرية، وشم البصل القبلية ونزلة احمد يونس، بمركز مغاغة، لافتا إلى أن المشروع سيوفر الخدمة لآلاف المواطنين فى تلك القرى المحرومة.

ويشار أن شركات وزارة قطاع الأعمال العام تواصل تنفيذ كافة المشروعات التى تعرضت لتأخير فى التنفيذ والتسليم خلال الفترة الماضية، نتيجة جائحة كورونا وتعرض بعض الشركات العاملة فى مجال المقاولات لأزمات تتعلق بالسيولة حالت دون استكمال الأعمال فى محطات المياه والصرف الصحى والشبكات بجانب الاستعداد للعمل في مبادرة حياة كريمة لتطوير القرى المصرية.