اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 06:57 م
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القبض على هارب من 650 حكما قضائيا وبحوزته كمية من الأفيون فى قنا

الأحد، 28 فبراير 2021 06:30 م
القبض على هارب من 650 حكما قضائيا وبحوزته كمية من الأفيون فى قنا حمله امنيه-ارشيفية
قنا صابر سعيد

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تمكنت مباحث مركز شرطة دشنا شمالى محافظة قنا، من ضبط هارب من 650 حكما قضائيا وبحوزته لفافتين من الأفيون المخدر. تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطاراً يفيد تمكن مباحث دشنا برئاسة الرائد هشام الجوهري، معاون أول المباحث، والنقيب باسل علاء وأحمد حسن، معاونى المباحث، من ضبط "أشرف.ت"، 53 عاما، مقيم دشنا، وهارب من أحكام قضائية.

 

وتبين من خلال الفحص، أن القوة قامت بتفتيش المذكور وعثرت بحوزته على لفافتين أفيون متوسطة الحجم بقصد التعاطي، وبالكشف عنه تبين أنه هارب من 650 حكماً قضائياً متنوعاً.

 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.

 

 


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