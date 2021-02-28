اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 06:57 م
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القبض على عاطل لاتهامه بقتل ابنة شقيقته خلال مشاجرة في كفر الدوار

الأحد، 28 فبراير 2021 06:11 م
القبض على عاطل لاتهامه بقتل ابنة شقيقته خلال مشاجرة في كفر الدوار حمله امنيه-ارشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة من ضبط عاطل لاتهامه بقتل نجلة شقيقته، وذلك على خلفية خلافات أسرية معها بمدينة كفر الدوار.

وكان اللواء محمد والى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبين قيام "م.ب" عاطل بضرب "ش. ا" 20 سنة ابنة شقيقته التى تقيم معه بعد وفاة والدها على رأسها بآلة حادة خلال مشاجرة معها بسبب خلافات أسرية مما أدى إلى مصرعها فى الحال.

وجار تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق ومعرفة ملابسات الواقعة.

 

 


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كفر الدوار

البحيرة

منطقة الميزانه

مباحث البحيرة

امن البحيرة

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