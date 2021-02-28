العربية: ترقب لأول ظهور سياسى لترامب بعد خروجه من البيت الأبيض

كتب أحمد عرفة

ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن هناك ترقب لأول ظهور سياسي للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بعد خروجه من البيت الأبيض.

وفى وقت سابق رجح رواد وكالة المراهنات في فيجاس الامريكية إعلان الرئيس السابق دونالد ترامب عن ترشحه ‏لانتخابات عام 2024 خلال خطابه المرتقب في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين ‏‏(‏CPAC‏) في أورلاندو ، فلوريدا خلال ساعات، وفقًا لصحيفة بيزنس انسايدر.‏

وقد أفادت رويترز الأسبوع الماضي أنه من المتوقع أن يستخدم الخطاب للحديث عن ‏مستقبل الحزب الجمهوري وانتقاد جهود الرئيس جو بايدن للتراجع عن سياسات الهجرة ‏الخاصة به.‏

لكن السؤال الكبير ما إذا كان ترامب سيستغل وقته على المسرح للإعلان عن ترشحه ‏للرئاسة في انتخابات 2024.‏