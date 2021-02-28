اليوم السابع
Ads
الأحد، 28 فبراير 2021 06:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العاهل البحرينى يتسلم رسالة من أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية

الأحد، 28 فبراير 2021 04:51 م
العاهل البحرينى يتسلم رسالة من أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتصل بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الرسالة سلمها إلى الملك حمد بن عيسى، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.
ونقل الوزير الكويتي إلى العاهل البحريني تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم والازدهار.. فيما كلف الملك حمد بن عيسى، الوزير الكويتي بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لأمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التطور والرقي.
وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على المواقف المشرفة لمملكة البحرين تجاه دولة الكويت.


البحرين

الكويت

الملك حمد بن عيسى

نواف الأحمد الجابر الصباح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ملك البحرين يبحث مع قادة الإمارات العلاقات الثنائية

السبت، 20 فبراير 2021 06:11 م

زعماء عرب يهنئون بايدن بعد حفل التنصيب.. ملك البحرين يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية.. والعاهل الأردنى يتطلع للعمل مع إدارته لتحقيق السلام.. والرئيس العراقى يدعو لتخفيف التوترات فى الشرق الأوسط

الأربعاء، 20 يناير 2021 11:43 م

ملك البحرين يؤكد أهمية تعزيز العلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة

الأربعاء، 20 يناير 2021 10:07 م

ترامب يمنح ملك البحرين وسام الاستحقاق بدرجة قائد أعلى.. صور

الثلاثاء، 19 يناير 2021 12:17 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة