العاهل البحرينى يتسلم رسالة من أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائية

تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتصل بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
وذكرت وكالة الأنباء البحرينية أن الرسالة سلمها إلى الملك حمد بن عيسى، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.
ونقل الوزير الكويتي إلى العاهل البحريني تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام الرفعة والتقدم والازدهار.. فيما كلف الملك حمد بن عيسى، الوزير الكويتي بنقل تحياته وتمنياته الخالصة لأمير دولة الكويت بموفور الصحة والسعادة وللشعب الكويتي الشقيق بالمزيد من التطور والرقي.
وأعرب وزير الخارجية الكويتي عن شكره وتقديره للعاهل البحريني على المواقف المشرفة لمملكة البحرين تجاه دولة الكويت.
العاهل البحرينى يتسلم رسالة من أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الثنائيةالأحد، 28 فبراير 2021 04:51 م
عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى
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تسلم العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية من الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت تتصل بالعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين.
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