العاصمة اليابانية تسجل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فى طوكيو، وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) أنه لليوم الـ22 على التوالي يتم تسجيل حصيلة إصابات أقل من 500 حالة، مشيرة إلى أنه بذلك يرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في طوكيو إلى 111 ألفا و676 حالة.
من جهته رجح تارو كونو الوزير المسؤول عن حملة التطعيم ضد "كورونا" في اليابان اليوم الأحد، زيادة في إمدادات اللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" في أبريل القادم، خاصة عندما تبدأ الحكومة اليابانية في تطعيم كبار السن.
وقال كونو - في تصريح نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية - "أعتقد أنه يمكننا إضافة القليل إلى الشحنة المقررة لشهر أبريل".. مضيفا أن الحكومة اليابانية تجري مفاوضات بشأن هذه المسألة مع شركة "فايزر" الأمريكية.
ويتوقع كونو أن يكون لدى الحكومة ما يكفي من اللقاح المضاد للفيروس التاجي، حتى يتمكن كبار السن من تلقي الجرعات الثانية في مايو ويونيو القادمين.
يذكر أن الحكومة اليابانية تخطط لبدء تطعيم الأشخاص، الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبر، وهم حوالي 36 مليون شخص، في 12 أبريل المقبل، ومن المقرر انطلاق حملة تطعيم كبار السن في اليابان على نطاق صغير؛ للعمل على حل أي مشكلات فنية أو آخرى تتعلق بعملية التوزيع، وذلك قبل تكثيف التطعيمات على مستوى البلاد اعتبارًا من 26 أبريل القادم.
وكانت مصادر مطلعة، كشفت السبت، أنه قد يسمح للرياضيين الممنوعين من دخول اليابان بموجب قيود السفر المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالدخول بعد رفع حالة الطواريء الحالية، وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أنه من المقرر رفع حالة الطواريء التي تهدف إلى احتواء انتشار الفيروس، بالكامل في 7 مارس المقبل.
وعلقت اليابان مؤقتا الاعفاءات التي تسمح للرياضيين الأجانب بالتدريب في البلاد قبل أولمبياد طوكيو حيث أغلقت حدودها لاحتواء زيادة في حالات الاصابة بكوفيد-19، وتحظر الحكومة اليابانية حاليا دخول جميع الأجانب غير المقيمين من حيث المبدأ، لكن يمكنها السماح ببعض الاستثناءات لأسباب إنسانية أو لأسباب أخرى.
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