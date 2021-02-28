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الخارجية الأردنية تدين استمرار الحوثيين فى استهداف المدن السعودية

الأحد، 28 فبراير 2021 08:21 م
الخارجية الأردنية تدين استمرار الحوثيين فى استهداف المدن السعودية الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أدانت وزارة الخارجية الأردنية استمرار الحوثيين في استهداف المدن السعودية، خلال الساعات الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأمس السبت، أعلنت قوات التحالف العربى أن الهجوم الباليستي والمسيرات المفخخة محاولات من ميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين، كما أعلنت اعتراض وتدمير مسيرة مفخخة خامسة باتجاه خميس مشيط، كما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها أنه خلال ساعتين.

 

ونقل التلفزيون السعودى عن التحالف الذى تقوده السعودية ويقاتل ميليشيا الحوثى المتحالفة مع إيران في اليمن قوله اليوم السبت إنه دمر صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب العاصمة السعودية الرياض.

 

وكان التحالف قد اعلن صباح السبت تدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها ميليشيا الحوثي الإرهابية تجاه خميس مشيط جنوب غربي البلاد، بهدف استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة، وذلك وفقا لقناة (الإخبارية) السعودية.

 


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