اليوم السابع
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الأردن تسجل 4594 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا

الأحد، 28 فبراير 2021 06:40 م
الأردن تسجل 4594 إصابة جديدة و26 وفاة بفيروس كورونا كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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سجلت وزارة الصحة الأردنية، 26 وفاة و4594 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد أن إجمالي الوفيات ارتفع إلى 4701 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الإصابات في المملكة إلى 391 ألفًا و90 حالة، وبلغ عدد الحالات النشطة حاليًا 37 ألفًا و790 حالة.
وأشارت إلى أن 2312 حالة تماثلت للشفاء ليصل إجمالي المتعافين إلى 348 ألفًا و599 حالة.. لافتة إلى أنه تم إجراء 33 ألفًا و462 فحصا مخبريًا؛ ليصبح إجمالي الفحوصات 4 ملايين و600 ألف و197 فحصًا ووصلت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة 13.73%.


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