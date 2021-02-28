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إيران تعلن تركيب أجهزة طرد جديدة بمنشأة فوردو فى انتهاك جديد للاتفاق النووى

الأحد، 28 فبراير 2021 08:53 م
إيران تعلن تركيب أجهزة طرد جديدة بمنشأة فوردو فى انتهاك جديد للاتفاق النووى ايران
كتب أحمد عرفة

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أعلنت إيران عن تركيب أجهزة طرد جديدة بمنشأة فوردو فى انتهاك جديد للاتفاق النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قال مسؤول إيراني رفيع، إن إيران ترفض اعتبار الولايات المتحدة الأمريكية جزءا من مجموعة 5+1 ولا تفاوض قبل عودة واشنطن للاتفاق النووي، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف مسؤول إيراني رفيع، أن على الولايات المتحدة الأمريكية أن ترفع العقوبات قبل أن تتحدث عن مقترحات بالتفاوض حول الاتفاق النووي.

وتابع مسؤول إيراني رفيع، أنه لا يمكن لواشنطن أن تعود لطاولة الاتفاق النووي قبل تعويض خسائر المرحلة السابقة، موضحا أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعرف ما ينبغي فعله إذا أرادت العودة للاتفاق النووي وهذا لا يحتاج تفاوضا.

وقال مسؤول إيراني رفيع، إن على واشنطن الالتزام بتعهداتها في الاتفاق النووي دون مقترحات ووساطات، موضحا أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرض عقوبات على 800 كيان وفرد إيراني وعلى إدارة جو بايدن رفعها قبل أي خطوة.

 

 


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