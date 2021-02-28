اليوم السابع
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الأحد، 28 فبراير 2021 12:46 م
خالد صلاح
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إصابة سيدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكنية بالشرقية

الأحد، 28 فبراير 2021 12:34 م
إصابة سيدة في انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكنية بالشرقية اسعاف - أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيبت سيدة في العقد السادس من عمرها، بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 100%، إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل شقة سكنية بدائرة قسم القرين بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى القرين لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إشارة باستقبال المستشفى القرين  المركزي لربة منزل تدعى "زينب. إ. ع" 60 عاما ومقيمة بدائرة القسم، مصابة بحروق من الدرجة الثالثة.
 
وبالفحص والمعاينة، تبين انفجار أنبوبة بوتاجاز داخل منزلها، ما أدي إلى إصابتها بحروق من الدرجة الثالثة بنسبة 100%، وعلي الفور تم نقلها إلى مستشفى القرين لتلقي الإسعافات الأولية، وتحويلها بعد ذلك لمركز حروق ههيا لتلقي العلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة.
 

 


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