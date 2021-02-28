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أمريكا: هجمات الحوثيين على السعودية لا تهدد مدنيين فقط بل تهدد فرص السلام باليمن

الأحد، 28 فبراير 2021 11:21 م
أمريكا: هجمات الحوثيين على السعودية لا تهدد مدنيين فقط بل تهدد فرص السلام باليمن الحوثيين
كتب أحمد عرفة

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أدانت وزارة الخارجية الأمريكية بشدة هجمات الحوثيين التى استهدفت تجمعات سكانية في السعودية السبت الماضي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية إن على الحوثيين الانخراط في جهود المبعوث الأممى لليمن مارتن جريفيث والمبعوث الأمريكي إلى اليمن ليندركينج لتحقيق السلام في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن هجمات الحوثيين على السعودية لا تهدد المدنيين فحسب بل تهدد أيضا فرص السلام باليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية التزامها بشراكتها الاستراتيجية مع السعودية، متابعة: ندعو الحوثيين لإنهاء الهجمات .

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية: ملتزمون بمساعدة السعودية في الدفاع عن أراضيها ضد هجمات جماعات متحالفة مع إيران.

 


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