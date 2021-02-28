أعراض فيروس كورونا التى تستغرق وقتا أطول لتختفى

كتبت فاطمة خليل

يمكن أن تكون مكافحة عدوى كورونا معركة طويلة وشاقة في الوقت نفسه، هناك أيضًا بعض العلامات والأعراض التي يمكن أن تستغرق وقتًا طويلاً لتختفي، حتى بعد الاختبار السلبي للفيروس، أبلغ بعض المرضى عن عدد كبير من المشكلات التي تؤثر عليهم جسديًا ونفسيًا، في هذا التقرير نتعرف على أعراض فيروس كورونا التي تستغرق وقتًا أطول لتختفى، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".



اعراض كورونا

كيف تعرف أنك تعاني من الأعراض المزمنة لكورونا؟

في حين أن خطر إصابة الشخص بمتلازمة ما بعد كورونا الحادة (ظهور أعراض العدوى التي تمتد إلى ما بعد أسابيع) يعتمد بشكل كبير على العمر وعوامل الخطر وشدة العدوى، فقد لاحظ الخبراء الآن نمطًا من الأعراض الشائعة لدى المرضى، والتي لا تزال قائمة لأطول فترة.

أعراض كورونا التي يجب البحث عنها

وفقًا لدراسة حديثة أجرتها جامعة واشنطن على 177 شخصًا ثبتت إصابتهم بالفيروس في عام 2020، هناك بعض الأعراض الأكثر شيوعًا وقد تستغرق وقتًا أطول لتختفي.

إذا كنت شخصًا قد يكون معرضًا لخطر الإصابة بكورونا لفترة طويلة أو كنت قد استغرقت بعض الوقت للتعافي، فإننا نوضح لك بعض الأعراض بالتفصيل

فقدان حاسة الشم والذوق

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من غزو فيروسي لحواسهم الشمية، فإن استعادة حاسة الشم الضعيفة يمكن أن تكون صعبة للغاية، إنها ليست فقط من العلامات الأولى للكثيرين، ولكنها قد تكون أيضًا من الأعراض التي تستغرق وقتًا طويلاً للتعافي.

وفقًا للعلماء، فإن أحد الأسباب الرئيسية لذلك هو مهاجمة الفيروس للخلايا الداعمة إلى جانب حاسة الشم، مما يجعل الأمر أكثر صعوبة.

على الرغم من أن أعراض كورونا قد لا تتحول إلى خسارة دائمة، فإن الانخراط في التدريب على الشم، يمكن أن تكون الأنشطة الروتينية التي تنشط حواسك وسيلة للشفاء بشكل أسرع.



اعراض كورونا طويلة الامد

التعب الشديد

في الوقت الحالي، يعد التعب الشديد والإرهاق أحد الأعراض الرئيسية التي يعاني منها المرضى الذين يعانون من تجربة كورونا بعد أسابيع من محاربة المرض.

لا يقتصر الأمر على إنتاج الجسم للأجسام المضادة بشكل مفرط استجابة للفيروس، ما يجعله "مرهقاً"، بل يمكن للجهاز المناعي أيضًا أن يولد السيتوكينات التي قد تؤدي إلى أعراض رهيبة مثل التعب.

مرة أخرى، بينما لا يزال الباحثون يبحثون عن رابط بين التعب الشديد وفيروس كورونا، فإن محاربة التعب والضعف هو أحد الأعراض التي تتطلب منك الراحة، وعدم إجهاد نفسك.

تناول أطعمة صحية، رطب جسمك بشرب الماء ، والأهم من ذلك، خذ وقتك لاستئناف وتيرة الحياة الطبيعية. هذه هي الطريقة الوحيدة للتعامل مع التعب المزعج أو التشنجات التي لا يبدو أنها تختفي.



اعراض كورونا

ضيق في التنفس

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من مضاعفات الجهاز التنفسي المرتبطة بكورونا، فإن المعاناة من صعوبة التنفس هي شكوى شائعة ومع ذلك، في كثير من الحالات، يمكن أن يكون أيضًا أحد الأعراض التي يتم حلها بعد فترة طويلة، وغالبًا ما يجعل الجسم يعتمد على آلات الدعم الخارجية.

لاحظ الباحثون أيضًا أن المعاناة من مشاكل في الجهاز التنفسي يمكن أن تجعل المرضى يعانون من مشاكل مزمنة في وقت لاحق، بما في ذلك ضيق التنفس وتلف الحويصلات الهوائية في الرئتين.

قد تكون هناك حاجة إلى تمارين التنفس المكثفة ودعم الأكسجين لاستئناف وظيفة التنفس الطبيعية.

الصداع



يمكن أن تكون المعاناة من الصداع منهكة وتجعل من الصعب على الشخص القيام بالمهام والأعمال الروتينية العادية يعتبره البعض أيضًا من الأعراض التي تستمر لفترة أطول من الفيروس.

أشارت الدراسات الحديثة في المملكة المتحدة إلى أن الصداع غالبًا ما يكون عرضًا مبكرًا للعدوى.

يعتبر الصداع في الوقت الحالي من المضاعفات العصبية لكورونا، إلى جانب الدوخة، يمكن أن تكون علامة على التهاب في الجسم أو عدوى في النهايات العصبية في تجاويف الأنف.

يمكن أن يظهر الصداع المستمر، مثل الصداع المرتبط بكورونا، بأشكال عديدة وغالبًا ما يتطلب مساعدة طبية لذلك ، إذا كنت تعاني من مشاكل مزمنة، ففكر في مراجعة الطبيب على الفور.

آلام في الجسم

آلام العضلات والجسم هي طريقة أخرى يقوم بها الفيروس بتمزيق ألياف العضلات الحاسمة، ويسبب التهابًا واسع النطاق في الجسم يمكن أن يكون أيضًا عرضًا يمكن أن يشعر به المرضى لفترة طويلة جدًا.

في حالة كورونا الشديدة، يمكن الشعور بآلام الظهر الرهيبة وآلام الجسم وآلام العضلات والتهاب المفاصل والتهاب المفاصل لعدة أشهر.

على الرغم من عدم وجود علاج واحد لحل المشكلات، فقد تكون هناك حاجة إلى رعاية طويلة الأمد وتمارين تعمل على تحسين رشاقة الجسم هذا هو أحد الأسباب التي تجعل المرضى بحاجة إلى خطة رعاية ما بعد كورونا في متناول اليد.