أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 28-2-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 28-2-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.

إيقاف تداول 23 شركة



أعلنت إدارة البورصة المصرية ، إيقاف التداول على 23 سهماً، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم؛ جلاكسو سميثكلاين، الحديد والصلب المصرية، العرفة للاستثمارات والاستشارات، مجموعة بورتو القابضة، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، أصول للوساطة في الأوراق المالية، الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، ام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، العربية لاستصلاح الأراضي، العامة لصناعة الورق-راكتا، أوراسكوم للاستثمار القابضة، العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا"، الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية، راية القابضة للاستثمارات المالية، الدلتا للسكر.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ سبيد ميديكال، العربية للصناعات الهندسية، المصرية للدواجن.

البورصة تخسر 5.3 مليار جنيه



أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات أجنبية، وسط أحجام تداول مرتفعة، وخسر رأس المال السوقي نحو 5.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.025 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 875.9 مليون ورقة مالية بقيمة 1.6 مليار جنيه، عبر تنفيذ 50.3 ألف عملية لعدد 188 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 89.35% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 2.74%، والعرب على 7.9% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 16.74% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 83.25%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 30.7 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 37.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 51.2 مليون جنيه، 25.9 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.8%، ليغلق عند مستوى 11525 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2344 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 14181 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 4397 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.12% ليغلق عند مستوى 2333 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان، بنسبة 1.6% ليغلق عند مستوى 3369 نقطة، فيما زاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.87% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة.

وصعدت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 117 شركة، ولم تتغير مستويات 22 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- الحديد والصلب المصرية بسعر إغلاق 2.930 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.98%.

- العرفة للاستثمارات والاستشارات بسعر إغلاق 0.127 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 10.43%.

- مرسى مرسى علم للتنمية السياحية بسعر إغلاق 1.536 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.87%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 64.050 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.51%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 3.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.59%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- الإسكندرية الوطنية للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 8.650 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.99%.

- أصول للوساطة في الأوراق المالية بسعر إغلاق 0.887 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.40%.

- سبيد ميديكال بسعر إغلاق 3.120 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.04%.

- الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول بسعر إغلاق 0.961 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.30%.

- الإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بسعر إغلاق 47.840 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.26%.