اليوم السابع
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6 مارس نظر دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعى

السبت، 27 فبراير 2021 07:51 م
6 مارس نظر دعوى عدم دستورية قانون التعاون الزراعى المحكمه الدستوريه- أرشيفية
كتب إبراهيم قاسم

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قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي، تحديد جلسة 6 مارس المقبل، لنظر الدعوى المطالبة بالفصل فى مدي دستورية المادة (65) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشان قانون التعاون الزراعى .

 

وأقيمت الدعوى، التى حملت رقم 32 لسنة 42 دستورية، المطالبة ببطلان المادة (65) من القانون رقم 122 لسنة 1980 بشان قانون التعاون الزراعى .

 

ونصت المادة 65 من القانون، على أنه "لمجلس الإدارة ولكل ذي مصلحة أن يطعن في قرار وقف التنفيذ أمام المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك خلال 3 يوما من تاريخ إبلاغ مجلس الإدارة قرار الوقف وإلا اعتبر القرار نهائيا، وتفصل فيه المحكمة على وجه الاستعجال وبغير مصروفات".

 

 


المحكمة الدستورية العليا

قانون التعاون الزراعى

المحكمة الدستورية

المحكمة الابتدائية

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