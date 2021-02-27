اليوم السابع
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يديعوت أحرونوت: مسئولون يتهمون إيران بتفجير سفينة مملوكة لإسرائيل

السبت، 27 فبراير 2021 10:48 م
يديعوت أحرونوت: مسئولون يتهمون إيران بتفجير سفينة مملوكة لإسرائيل سفينة _ صورة أرشيفية
/أ ش أ/

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ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، أن مسؤولين فى إسرائيل اتهموا اليوم السبت إيران بأنها تقف وراء الانفجار الذى لحق بسفينة مملوكة لإسرائيل ترفع علم جزر الباهاما قبل يومين.

وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكترونى أنه على الرغم من أن الحادث وقع يوم الخميس الماضي، إلا أنه تم الإعلان عنه بعد 24 ساعة.

ولم يصب أحد فى الانفجار ولم يتضح على الفور سبب الانفجار.

وذكرت وكالات الأنباء أمس الجمعة، أن السفينة التى تعرضت لانفجار فى خليج عمان، هى سفينة شحن إسرائيلية حيث ترفع علم جزر الباهاما، وتعرف باسم "هيليوس راي"، لكنها مملوكة لشركة فى إسرائيل.

وبحسب هيئة التجارة البحرية البريطانية، فإن الانفجار أجبر السفينة على التوجه لأقرب ميناء، موضحة أن وطاقمها بأمان ولم يصب بأذى.

 


يديعوت أحرونوت

إيران

أخبار ايران

تفجير سفينة

إسرائيل

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