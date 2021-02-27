وكيل "صحة الإسماعيلية": تطعيمات شلل الأطفال متوفرة لأبناء المحافظة والوافدين

الإسماعيلية – السيد فلاح

قال الدكتور على حطب، وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن المديرية استعدت لبدء حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال اعتبارًا من غد الأحد ولمدة 4 أيام، وذلك على مستوى جميع الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية في المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم توفير التطعيمات بما يكفى أطفال المحافظة وأى أطفال وافدين إليها.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، أنه تم عقد الاجتماع التنسيقى للإعداد والتجهيز للحملة، بحضوره فى وجود مدير الطب الوقائي، والمشرف على الحملة من وزارة الصحة، إلى جانب مديرى الإدارات والوحدات الصحية والمراكز الحضرية والأطقم الطبية المشاركة في الحملة، مشيرًا إلى أنه أكد على ضرورة الالتزام بالمواعيد وأماكن الحملة والتعامل مع جميع الأطفال المستهدفين، مؤكدًا أن التطعيمات متوافرة في جميع الوحدات الصحية والمراكز الحضرية والمستشفيات، إلى جانب الفرق الطبية التابعة للحملة، وسبق تحديد إحتياجات كل وحدة من طعوم ومبردات وغيرها من مستلزمات الحملة وتم توفيرها بما يكفى أطفال المحافظة وأى أطفال وافدين إليها.

وأكد "حطب" على أن جميع الأطقم الطبية جاهزة لبدء الحملة في موعدها، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق نسبة 100 % من الأطفال من سن يوم وحتى 5 سنوات، وجميع الأطقم الطبية من أطباء وتمريض وفنيين وعاملين على أهبة الاستعداد، كما تم إعلان حالة الطوارئ ومنع الإجازات للأطقم الطبية حتى انتهاء الحملة.