هولندا: 64 حالة وفاة وأكثر من 5 آلاف إصابة بفيروس "كورونا" خلال 24 ساعة

كتب أحمد علوى

أعلن معهد الصحة العامة في هولندا، تسجيل 64 حالة وفاة و5 آلاف و151 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد على مستوى البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية، في ارتفاع ملحوظ في عدد الوفيات وطفيف من حيث عدد الإصابات مقارنة بالأعداد المسجلة بالأمس.

ووفقا لما نقلت صحيفة "نذرلاندس تايمز" عن بيانات المعهد، فقد ارتفع بذلك إجمالي الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المسجلة في هولاندا منذ بداية تفشي الوباء إلى 15 ألفا و503 حالات، فيما بلغ إجمالي الإصابات المسجلة خلال نفس الفترة مليون و79 ألفا و84 إصابة.

وارتفع متوسط الإصابات المسجلة يوميا خلال آخر 7 أيام، لليوم الثاني عشر تواليا، حيث وصلت إلى 4 آلاف و572 إصابة في المتوسط، وهو اليوم الثاني على التوالي الذي تسجل فيه السلطات الهولندية زيادة في عدد الإصابات تفوق الـ5 آلاف حالة.

إلى ذلك، قال معهد الصحة العامة إن 66 ألفا و890 شخصا تلقوا اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" خلال اليوم الأخير، ليقترب عدد جرعات اللقاح التي جرى تقديمها خلال الأسبوع الأخير من 410 آلاف جرعة، بزيادة قدرها 76 بالمئة عن الجرعات التي قُدّمت على مدى الأسبوع السابق.

وفي المجمل، قدّمت سلطات الصحة، منذ الـ6 من يناير الماضي وحتى الآن، مليون و236 ألفا و192 جرعة من اللقاح، وهو ما يعني أن 5ر5 بالمئة من السكان في هولندا قد حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من الجرعتين المطلوبتين للتحصين ضد "كوفيد-19".