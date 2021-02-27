هل التطعيم بالجرعات الكاملة للقاح كورونا يحمى من المضاعفات الخطيرة؟

كتبت إيناس البنا

هناك حالات نادرة لا يزال فيها الأشخاص الذين حصلوا على لقاحات كاملة مصابين بفيروس كورونا، وقد يكون هذا في الواقع، هذا متوقع لأنه لا يوجد لقاح مثالي.

ووفقا للتقارير، فإن لقاحا Pfizer وModerna فعالان بنسبة 95٪ تقريبًا، ما يعني أنه سيكون هناك بعض الأشخاص الذين قد ينتهي بهم الأمر بالمرض حتى بعد تلقي التطعيم.



لقاح كورونا والتحصين

وفقا لتقرير موقع "theconversation" فإن التطعيم لا يمنع العدوى تمامًا، فلا يزال من الممكن أن تصاب بالعدوى بعد التطعيم، ولكن فرص إصابتك بمرض خطير تكاد تكون معدومة.

يعتقد الكثير من الناس أن اللقاحات تعمل مثل الدرع، حيث تمنع الفيروس من إصابة الخلايا تمامًا، لكن في معظم الحالات، يكون الشخص الذي يتم تطعيمه محميًا من المرض، وليس بالضرورة العدوى.

يختلف نظام المناعة لدى كل شخص قليلاً، لذلك عندما يكون اللقاح فعالاً بنسبة 95٪ ، فإن هذا يعني فقط أن 95٪ من الأشخاص الذين يتلقون اللقاح لن يمرضوا، ويمكن حماية هؤلاء الأشخاص تمامًا من العدوى ، أو يمكن أن يصابوا بالعدوى ولكنهم يظلون بدون أعراض لأن جهاز المناعة لديهم يقضي على الفيروس بسرعة كبيرة، ويمكن أن يصاب نسبة 5 ٪ المتبقية من الأشخاص الملقحين بالعدوى ويمرضون ، ولكن من غير المحتمل للغاية دخولهم المستشفى.

هل تعني العدوى دائما انتقال الفيروس؟

بشكل عام، إذا لم يمنع التطعيم العدوى تمامًا، فسيقلل بشكل كبير كمية الفيروس التي تخرج من أنفك وفمك - وهي عملية تسمى التخلص - ويقصر الوقت الذي تتخلص فيه من الفيروس، وهذه لها فائدة كبيرة حيث يكون الشخص الذي يتخلص من عدد أقل من الفيروسات أقل عرضة لنقله إلى شخص آخر.

ظهرت أنواع جديدة من فيروس كورونا في الأشهر الأخيرة، وتظهر الدراسات الحديثة أن اللقاحات أقل فعالية ضد بعض اللقاحات، مثل البديل B1351 الذي تم تحديده لأول مرة في جنوب إفريقيا.

في كل مرة يتكرر فيها فيروس كورونا تحدث طفرات جديدة، ففي الأشهر الأخيرة، وجد الباحثون متغيرات جديدة أكثر عدوى - بمعنى أن الشخص يحتاج إلى تنفس فيروس أقل ليصاب - ومتغيرات أخرى أكثر قابلية للانتقال - مما يعني أنها تزيد من كمية الفيروس التي يلقيها الشخص، ووجد الباحثون أيضًا متغيرًا جديدًا واحدًا على الأقل يبدو أنه أفضل في التهرب من جهاز المناعة، وفقًا للبيانات المبكرة.